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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan, uzun süredir devam eden kolon kanseriyle verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve bir döneme damga vuran oyuncu, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberin ardından sevenleri, Bahar Öztan'ın hayatını araştırmaya başladı. 61 yaşında hayatını kaybeden Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:08
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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim!

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Bahar Öztan, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Kemal Sunal ile Doktor Civan'ım" ve "Ortadirek Şaban" gibi yapımlarda gösterdiği performanslarla gönüllerde taht kuran Öztan, hayatını kaybetti.

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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim!

2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.

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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim!

"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR"

Bahar Öztan daha önce sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim!

Acı haberi ünlü sanatçının oğlu Yiğit Çolak duyurdu. Öztan, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.