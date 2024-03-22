22 Mart 2024, Cuma
Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim!
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan, uzun süredir devam eden kolon kanseriyle verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve bir döneme damga vuran oyuncu, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberin ardından sevenleri, Bahar Öztan'ın hayatını araştırmaya başladı. 61 yaşında hayatını kaybeden Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:08
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