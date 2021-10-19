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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol arkadaşı Alp Navruz ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de son yılların en popüler oyuncularından biri olan Turan'ın eski fotoğrafları görenleri şoke etti. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:25
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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Ada Masalı'nda canlandırdığı Haziran karakteriyle ekranlarda boy gösteren Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ile uyumuyla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları görenleri şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşadığı inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Hazal Türesan

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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

İrem Sak

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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Onur Büyüktopçu

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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Didem Soydan