Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ın eski hali şoke etti! Estetiksiz gören tanıyamadı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol arkadaşı Alp Navruz ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de son yılların en popüler oyuncularından biri olan Turan'ın eski fotoğrafları görenleri şoke etti. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...