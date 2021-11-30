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Haberler Galeri 'Aramıza girdin' kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

'Aramıza girdin' kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Aşk hayatı, kıyafetleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bir kez daha erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı kıskanarak denize atan Aral hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılarak yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:17
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’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmadı. Müşteki Kerem Kamışlı'nın da yer almadığı duruşmada müşteki avukatları Rezan Epözdemir ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Özcan İmaş da yer aldı.

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’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Avukat Rezan Epözdemir, müvekkili Kemal Kamışlı'nın Kocaeli'de yaşadığını ve talimatla beyanının alınmasını talep etti.

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’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Sanık Avukatı Özcan İntaş ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını belirterek, "Duruşmaya katılacaktı ancak koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisi Miami'de yaşamaktadır. Mümkünse istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz. Bir sonraki celse aksi durumda gelemezse mahcup olmak istemiyoruz. Tanık Şevval Şahin de Londra'dadır, o nedenle katılmadı" şeklinde konuştu.

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’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

SANDALYEYLE BİRLİKTE KAMIŞLI'YI DENİZE ATTI

Tanık olarak dinlenen Erol Kayım, olayın geçtiği işletmede şef olarak çalıştığını belirterek "Kerem Kamışlı ve Şevval Şahin akşam restorana geldiler. Kendilerine hizmet ettik, 40 dakika geçtikten sonra deniz yoluyla sanık Yiğit Aral geldi. Onların masasına oturdu. Oturduktan yaklaşık 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladılar.

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’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Şevval Hanım'la da tartıştılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'aramıza girdin, seni bitireceğim' gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Şevval Şahin de tartışmaya dahil oldu. Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm' dedi ve sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu. Sanık Kerem Bey'e video çekerken 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' tarzında konuşuyordu" ifadelerini kullandı.