’Aramıza girdin’ kavgasında yeni gelişme! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Şevval Hanım'la da tartıştılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'aramıza girdin, seni bitireceğim' gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Şevval Şahin de tartışmaya dahil oldu. Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm' dedi ve sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu. Sanık Kerem Bey'e video çekerken 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' tarzında konuşuyordu" ifadelerini kullandı.