30 Kasım 2021, Salı
Görüntüler kan dondurdu! Demet Akalın 2 aylık bebeğini döven babaya ateş püskürdü
Demet Akalın 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babaya idam istedi! Gaziantep'te çekilen video infial yarattı. 2 aylık bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedildi. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirildi, hastanede tedavisine başlandı. O görüntülere ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tepki gecikmedi.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:23
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