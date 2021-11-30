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Haberler Galeri Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin yeni dizisi Destan'da Edip Tepeli ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye ve Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Ebru Şahin, dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. Dizi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Şahin izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 17:05
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

Destan dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Akkız rolüne hayat veren Ebru Şahin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

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