Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin yeni dizisi Destan'da Edip Tepeli ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye ve Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Ebru Şahin, dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. Dizi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Şahin izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.