16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Çağla Şıkel Emre Altuğ ile ayrılığının ardından 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Geçtiğimiz haftalarda kısa süreli ayrılık yaşayan çift, sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşım ile barıştıklarını duyurmuştu. Aşk hayatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Şıkel, takipçilerine verdiği yanıtlarla şaşırttı. "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 16.07.2023 15:23
  • 1
  • 86
Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayıran Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu geçtiğimiz aylarda bozdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Ünlü model avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen aylarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

  • 3
  • 86
Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Mekan çıkışı ise objektiflere yansıyan çift, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. İkiliye 'evlilik' soruları yağdı. Çağla Şıkel, gülümseyerek "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" derken aynı soru Nail Gönenli'ye de soruldu.

  • 4
  • 86
Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

ELİYLE AĞZINI KAPATTI!

Hemen devreye giren ünlü model, avukat aşkının ağzını eliyle kapadı. Gönenli ise gazetecilere önce göz kırpıp ardından da tebessümle "Kısmet, hayırlısı bu işler" diyerek evlilik iması yaptı.

  • 5
  • 86
Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Ünlü çiftin o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çağla'ya nikah masası göründü", "Oldu bu iş" gibi yorumlar yapıldı. Ancak herkesin evlilik haberi beklediği çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.