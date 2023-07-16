Nail Gönenli ile barışan Çağla Şıkel’den 3. çocuk açıklaması!

Çağla Şıkel Emre Altuğ ile ayrılığının ardından 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Geçtiğimiz haftalarda kısa süreli ayrılık yaşayan çift, sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşım ile barıştıklarını duyurmuştu. Aşk hayatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Şıkel, takipçilerine verdiği yanıtlarla şaşırttı. "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.