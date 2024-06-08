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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can'a sarıldığı anlar duygulandırdı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenmiş ve 2017 yılında ilk çocukları Ali Çınar'ı kucaklarına almışlardı. Ardından, geçtiğimiz aralık ayında ikinci çocukları Can'ı kucağına alarak mutluluğu yaşamışlardı. Ancak, son zamanlarda Kara'nın uzun süredir sakladığı bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün ameliyata alınan ünlü oyuncu evine ve ailesine kavuştu. Sosyal medya hesabından oğluyla bir paylaşımda bulunan Kara, hayranlarını duygulandırdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:43
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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can’a sarıldığı anlar duygulandırdı

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can’a sarıldığı anlar duygulandırdı

Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yaptı.

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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can’a sarıldığı anlar duygulandırdı

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can’a sarıldığı anlar duygulandırdı

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullandı.

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Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can’a sarıldığı anlar duygulandırdı

Ünlü oyuncu sosyal medyada iyi olduğu anlara ait eğlenceli paylaşımlar da yaparak hayranlarının yüreğine su serpti.