08 Haziran 2024, Cumartesi
Apar topar ameliyata alınmıştı! Oyuncu Burcu Kara taburcu oldu! Oğlu Can'a sarıldığı anlar duygulandırdı
Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenmiş ve 2017 yılında ilk çocukları Ali Çınar'ı kucaklarına almışlardı. Ardından, geçtiğimiz aralık ayında ikinci çocukları Can'ı kucağına alarak mutluluğu yaşamışlardı. Ancak, son zamanlarda Kara'nın uzun süredir sakladığı bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün ameliyata alınan ünlü oyuncu evine ve ailesine kavuştu. Sosyal medya hesabından oğluyla bir paylaşımda bulunan Kara, hayranlarını duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:43
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