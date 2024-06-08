Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar'ın başrolü...

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan bir fotoğraf karesindeki minik kız çocuğu, büyüyüp şimdilerin tanınmış oyuncularından biri haline geldi. Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren bu güzel oyuncunun çocukluk hali 'Hiç değişmemiş' dedirtiyor. Peki resimdeki oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdilerde Bahar dizisiyle adından söz ettiren oyuncu bakın kimmiş...