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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar'ın başrolü...

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan bir fotoğraf karesindeki minik kız çocuğu, büyüyüp şimdilerin tanınmış oyuncularından biri haline geldi. Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren bu güzel oyuncunun çocukluk hali 'Hiç değişmemiş' dedirtiyor. Peki resimdeki oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdilerde Bahar dizisiyle adından söz ettiren oyuncu bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:38
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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar’ın başrolü...

Ünlü isimlerin küçüklük fotoğrafları merak konusu oldu.

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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar’ın başrolü...

Yer aldığı projelerde tanınan başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bahar dizisinin kadrosuna katılan güzel oyuncunun bu halini görenler hayranları, 'Hemen tanıdık' , 'Gülüşü hiç değişmemiş' gibi yorumlarda bulundu.

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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar’ın başrolü...

Evet bu isim Yasemin Allen'den başkası değil. Ünlü isim Bahar dizisinde Dora karakterine hayat veriyor.

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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar’ın başrolü...

İşte, sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

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Çocukluk hali gündem oldu! Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Bahar’ın başrolü...

Fahriye Evcen