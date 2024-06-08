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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! 'Anasına bak kızını al'

Berk Atan, Semih Öztürk, Yavuz Sepetçi gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Gönül Dağı dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar oldu. sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da ilgi odağı olan Çağlar'ın annesini görenler şaştı kaldı. İşte Hazal Çağlar'ın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:29
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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! ’Anasına bak kızını al’

Gönül Dağı, üç sezon boyunca izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu dizideki performanslarıyla dikkat çeken oyuncular arasında ise Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ön plana çıkıyor.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! ’Anasına bak kızını al’

Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Çağlar, son olarak paylaştığı tatil karelerini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! ’Anasına bak kızını al’

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar'ın ailesiyle gündem oldu.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! ’Anasına bak kızını al’

28 yaşındaki oyuncunun annesini görenler, ''Güzellik ailede genetik", ''Annesi kızını sollar'' gibi yorumlarda bulundu.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! ’Anasına bak kızını al’

İşte Hazal Çağlar başta olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri...