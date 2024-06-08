Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! 'Anasına bak kızını al'

Berk Atan, Semih Öztürk, Yavuz Sepetçi gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Gönül Dağı dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar oldu. sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da ilgi odağı olan Çağlar'ın annesini görenler şaştı kaldı. İşte Hazal Çağlar'ın güzeller güzeli annesi...