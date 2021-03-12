Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Programın 44. yeni bölümünde ise başka bir kavga ile adından söz ettiren Survivor Çağrı Atakan'ın, sunucu Murat Ceylan'a karşı çeşitli sözler sarf ettiği görülüyor. 45. bölüm fragmanında ise Ilıcalı'nın karar vermesini istediği Çağrı, son sözü söylüyor. İşte, Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı?