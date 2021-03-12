Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı? Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı?
Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Survivor 2021'de beklenmedik kararlar alınıyor. Ünlüler takımında yer alan Çağrı ve Barış hakkında alınacak karar merak ediliyordu. Acun Ilıcalı beklenen kararı açıkladı. İşte, Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2021 00:25
Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Programın 44. yeni bölümünde ise başka bir kavga ile adından söz ettiren Survivor Çağrı Atakan'ın, sunucu Murat Ceylan'a karşı çeşitli sözler sarf ettiği görülüyor. 45. bölüm fragmanında ise Ilıcalı'nın karar vermesini istediği Çağrı, son sözü söylüyor. İşte, Survivor Çağrı ve Barış diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Barış Özbek yarışmadan ayrıldı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR ÇAĞRI VE BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Survivor 2021'de Barış Özbek yarışmaya veda ediyor. Çağrı hakkında alınacak karar bekleniyor.
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor yarışması 9 Mart Salı günü iletişim ödülü ve ardından eleme konseyi ile yayında olacak. 43. son bölüm sonrası yayımlanan 44. yeni bölüm fragmanında Çağrı Atakan'ın oyun sırasında yaşadığı gerginlik ekrana yansıyor.
İletişim oyunu mücadelesi sırasında gönüllüler takımına Çağrı sert çıkıyor ve özür dilemelerini istiyor. Gerginliğin artmasıyla araya giren Murat Ceylan'a da sinirlenen Çağrı Atakan, Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.
Ünlüler takımının sakinleştirmeye çalıştığı Survivor Çağrı'ya, eleme konseyinde Acun Ilıcalı tepki gösteriyor. Ilıcalı, ''Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" şeklinde konuşuyor.