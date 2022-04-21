Angelina Jolie’den takma isimle FBI’a dava! Brad Pitt’in peşini bırakmadı

Nitekim şimdi de aktrisin "Jane Doe" takma ismiyle ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı FBI'a dava açtığı belirtildi. Aktris 2016'da özel jetlerinde Brad Pitt'in kendisiyle çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, şikâyetine rağmen FBI'ın aktöre suçlamada bulunmadığını ve olayı örtbas ettiğini öne sürüyor.