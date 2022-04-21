Angelina Jolie’den takma isimle FBI'a dava! Brad Pitt’in peşini bırakmadı
Angelina Jolie olaylı şekilde ayrıldığı Brad Pitt'in peşini bırakmadı. 6 çocuğunun velayetini almak için verdiği savaşın ardından bir de şiddet davası açan aktrisin şimdi de Brad Pitt'e yönelik darp suçlamasını örtbas ettikleri suçlamasıyla takma isim kullanarak FBI'a dava açtığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022
09:07
Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt 2016'da ayrılmış, 2019'da resmen boşanmışlardı. İki ünlü oyuncu ardından üçü evlatlık, üçü biyolojik olan çocuklarının velayeti için hukuk savaşı vermişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahkeme ortak velayet kararı alsa da Angelina Jolie halen birlikte yaşadığı çocuklarının velayetini, Brad Pitt ile paylaşmamak için her türlü unsuru devreye sokuyor.
Nitekim şimdi de aktrisin "Jane Doe" takma ismiyle ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı FBI'a dava açtığı belirtildi. Aktris 2016'da özel jetlerinde Brad Pitt'in kendisiyle çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, şikâyetine rağmen FBI'ın aktöre suçlamada bulunmadığını ve olayı örtbas ettiğini öne sürüyor.
'BELGELERİ VERİN'
"Jane Doe", FBI'ın olaya ilişkin soruşturma belgelerine ulaşmak istediğini ama bu talebinin kurum tarafından reddedildiğini iddia ediyor.
Eski eşinin söz konusu saldırısının ardından çocuklarının kalıcı fiziksel ve zihinsel travma yaşadığını öne süren davacı, olayla ilgili soruşturma başlatan FBI'ın kendisine haber vermeden ve zanlıya hiçbir suçlama yöneltmeden soruşturmayı kapattığını söylüyor.