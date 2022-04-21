21 Nisan 2022, Perşembe
Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?
Hande Erçel'le ayrılığının ardından İspanya'ya giden Kerem Bürsin'in şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:24
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