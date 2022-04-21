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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

Hande Erçel'le ayrılığının ardından İspanya'ya giden Kerem Bürsin'in şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:24
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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'ün lansmanı, Çırağan Palace ev sahipliğinde gerçekleşti. Lansmana; kitapta öyküleriyle yer alan Azra Akın, Doğa Rutkay, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Metin Hara ve Gülay Kamaz'ın yanı sıra Zeynep Beşerler, Derya Beşerler, Almeda Sayışman, Seda Bakan, Raşit Bağzıbağlı, Serkan Altunorak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Arzum Onan, Özge Özberk ve Pınar Deniz katıldı.

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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

Projenin öne çıkan ismi Kerem Bürsin, lansmanda gazetecilerle bir araya geldi. Çocukluğunda ismiyle alakalı çok zor günler yaşadığını belirten oyuncu, "Yurt dışında Kerem çok zor ve değişik bir isim. 'Krum', 'Krem' diyorlardı. Bu konuda çok zorlandım" dedi.

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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

ANTONIO BANDERAS'LA PROJE YOLDA

Yurt dışında Antonio Banderas ile buluşması sorulan Kerem Bursin, "Yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli. Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştuk. İki tarafta birlikte rol alınacak proje için istekliydi" şeklinde konuştu.

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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

"AŞK HAYATIMIN KONUŞULMASI BANA SAÇMA GELİYOR"

"Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberlerine de değinen Kerem Bürsin, şu ifadeleri kulandı:

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Kerem Bürsin’den aşk açıklaması! Stephanie Cayo ile birlikte mi?

"Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış. Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok."