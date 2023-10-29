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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Gazze'ye ölüm yağdırarak sivilleri katleden işgalci İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler geldi. Ünlü isimler de Gazze'de soykırıma imza atan İsrail'e lanet yağdırdı. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için acil yardım çağrısında bulundu. Jolie, "İnsanlık acil ateşkes talep ediyor" dedi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 13:14
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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 8 bine yakın Filistinliyi katletti.

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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağdı. Ünlü isimler de İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Son olarak Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için yardım çağrısında bulundu.

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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan dünyaca ünlü star, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." dedi.

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Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı: