29 Ekim 2023, Pazar
Angelina Jolie’den katliamcı İsrail’e sert tepki! Gazze için yardım çağrısında bulundu: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!
Gazze'ye ölüm yağdırarak sivilleri katleden işgalci İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler geldi. Ünlü isimler de Gazze'de soykırıma imza atan İsrail'e lanet yağdırdı. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için acil yardım çağrısında bulundu. Jolie, "İnsanlık acil ateşkes talep ediyor" dedi. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 13:14
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28