29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

7 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ve Leyla'yı peş peşe kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak Lalin ve Leyla ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına katıldı. Bu özel günü kızlarıyla coşkuyla geçiren Kobal, o anlara ait bir kareyi Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:48
  • 1
  • 165
Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

2016 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 165
Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ikiliden Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda eşi ile ilk tanışma anını anlatarak gündeme geldi.

  • 3
  • 165
Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

Sinem Kobal, "Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığınız anı hatırlıyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri.

  • 4
  • 165
Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki."

  • 5
  • 165
Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

Oyuncu, evlilik hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Kobal şunları söyledi: "Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli.