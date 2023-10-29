Sinem Kobal Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına kızlarıyla katıldı! Leyla ve Lalin’e bakın

7 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ve Leyla'yı peş peşe kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak Lalin ve Leyla ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına katıldı. Bu özel günü kızlarıyla coşkuyla geçiren Kobal, o anlara ait bir kareyi Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...