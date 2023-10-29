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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleriyle beğeni topladı. Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen kutlama töreninde yer alan Karan, arkadaşlarıyla birlikte gösteri yaptı. Burak Özçivit'in paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 14:26
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Sosyal medyadan yaptığı hemen her paylaşımla gündem olan Burak Özçivit, son olarak oğlu Karan'ı paylaştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisinde yer alan Karan'ın sahne görüntülerini yayınlayan yakışıklı oyuncu, kısa sürede gündeme oturdu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı. İşte o anlar;

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmedi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 100. yıl coşkusu! Sevimli hallerine beğeni yağdı

2017 yılında Fahriye Evcen'le nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşadı.