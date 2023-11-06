Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak geçtiğimiz günlerde Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.