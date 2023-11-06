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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı olduğu ortaya çıktı. İkizi Sevgi Nebioğlu ile çocukluk yıllarında yaşadıkları zorlukları anlatan Duygu Nebioğlu, son paylaşımı ile yeniden gündeme oturdu. Önceki gün babasının doğum gününü kutlayan Nebioğlu bu kez "Babamı baştan çizmeliyim" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 16:37
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak geçtiğimiz günlerde Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu ileri sürüldü.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

Bu gerçeğin geç ortaya çıkmasının nedeni ise Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz açıklanmamasıydı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim

Akpınar yaptığı açıklamada "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." açıklamasını da yapmıştı.