06 Kasım 2023, Pazartesi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan manidar paylaşım: “Babamı baştan çizmeliyim
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı olduğu ortaya çıktı. İkizi Sevgi Nebioğlu ile çocukluk yıllarında yaşadıkları zorlukları anlatan Duygu Nebioğlu, son paylaşımı ile yeniden gündeme oturdu. Önceki gün babasının doğum gününü kutlayan Nebioğlu bu kez "Babamı baştan çizmeliyim" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 16:37
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