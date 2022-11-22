22 Kasım 2022, Salı
Amasya’daki feci kazanın ardından acı veda! Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi
Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinden dönen ekip Amasya'da tıra arkadan çarptı. Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Cenazeler ailelerine teslim edildi. Karataş Samsun'da, Güleryüz ise İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:01
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