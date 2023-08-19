Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in tekne pozları sosyal medyayı salladı! Yaz aylarını eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte teknede geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlar yaptı. Vaktini çocukları ile geçiren güzel oyuncu, son olarak oğlu Karan ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.