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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in tekne pozları sosyal medyayı salladı! Yaz aylarını eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte teknede geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlar yaptı. Vaktini çocukları ile geçiren güzel oyuncu, son olarak oğlu Karan ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 12:58
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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen, sıcak havaların gelmesiyle birlikte yaz sezonunu açtı. Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne olan Fahriye Evcen, şimdilerde yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.

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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Yaz aylarını eşi Burak Özçivit ile oğulları Karan ve Kerem'le teknede geçiren Fahriye Evcen, tatilden bol bol paylaşım yaptı.

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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Vaktini çocukları ile geçiren güzel oyuncu, oğlu Karan ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.

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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ile Karan'ın pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı

İşte anne oğulun o paylaşımı...