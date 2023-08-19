19 Ağustos 2023, Cumartesi
Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ın tekne pozu sosyal medyayı salladı
Fahriye Evcen'in tekne pozları sosyal medyayı salladı! Yaz aylarını eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte teknede geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlar yaptı. Vaktini çocukları ile geçiren güzel oyuncu, son olarak oğlu Karan ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.
Giriş Tarihi: 19.08.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 12:58
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