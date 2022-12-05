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Haberler Galeri Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 11'inci soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu açtırdı. Bölümün sona ermesi ile birlikte 1 milyonluk soru yeni bölümde açılacak. Şimdi ise gözler genç yarışmacının hayat hikayesine çevrildi. Peki, Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:10
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Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon değerindeki final sorusu seyirciyi heyecanlandırdı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk'ün boyu, kilosu, ayakkabı numarası sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırdı. Peki, Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Milyoner'de 3 yıl sona bir ilk yaşandı. 11'inci soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

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Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

ATATÜRK SORUSUNA DOĞRU YANIT VEREREK 12. SORUYA ULAŞTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de genç yarışmacı Batu Alıcı, risk alarak 11. soruya doğru yanıt verdi. 1 milyon TL değerindeki 12. soru öncesinde, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusu soruldu.

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Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

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Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

RİSK ALARAK DOĞRU YANITI VERDİ

Genç yarışmacı, 11. soruda risk alarak C yanıtını verdi. Cevabın doğru çıkması sonrası gözler final sorusuna çevrildi. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.