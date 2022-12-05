Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli?

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 11'inci soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu açtırdı. Bölümün sona ermesi ile birlikte 1 milyonluk soru yeni bölümde açılacak. Şimdi ise gözler genç yarışmacının hayat hikayesine çevrildi. Peki, Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya açtıran Batu Alıcı kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...