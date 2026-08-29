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Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 12. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen bir hikâyenin içine sürükleyecek. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış ölüm kalım savaşına dönüşürken, Melek ve Naz'ı bekleyen büyük tehlike heyecanı doruğa çıkaracak.

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 2

SADO'NUN VURULMASIYLA KAÇIŞ BAŞLIYOR

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür. Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşabilmek için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 3

MELEK, BÜYÜK BİR TEHLİKENİN İÇİNE SÜRÜKLENİYOR

Öte yandan Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışır. Ancak Melek, gerçeğin peşine düştükçe kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

BAYRAM'IN İTİRAFI HERKESİ SARSACAK
Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 4

MAHALLEDE BEKLENEN GÜN GELİYOR

Tüm bu kaosun içinde güzel gelişmeler de yaşanır. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün sonunda gelir. Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 5

MELEK VE NAZ ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki farklı yerde yeni bir tehlike baş gösterir. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmeler nedeniyle ölümle burun buruna gelir.

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 6

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2026 Pazartesi
Yayın Saati: 20.00
Yapım: NTC Medya
Yönetmen: Müge Uğurlar
Senaryo: Yekta Torun, Hilal Yıldız

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 7

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk).

Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta 8

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle 31 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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