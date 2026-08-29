Ölümle burun buruna: Altı Üstü İstanbul’un 12. bölümünde heyecan dorukta

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 12. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen bir hikâyenin içine sürükleyecek. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış ölüm kalım savaşına dönüşürken, Melek ve Naz'ı bekleyen büyük tehlike heyecanı doruğa çıkaracak.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

SADO'NUN VURULMASIYLA KAÇIŞ BAŞLIYOR Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür. Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşabilmek için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

MELEK, BÜYÜK BİR TEHLİKENİN İÇİNE SÜRÜKLENİYOR Öte yandan Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışır. Ancak Melek, gerçeğin peşine düştükçe kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur. BAYRAM'IN İTİRAFI HERKESİ SARSACAK

MAHALLEDE BEKLENEN GÜN GELİYOR Tüm bu kaosun içinde güzel gelişmeler de yaşanır. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün sonunda gelir. Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.