Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, çocuklarını yetiştirme tarzına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızıyla birlikte Kur'an kursuna gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Artık Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

"Salla" şarkısıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atiye, yıllar içinde çıkardığı birbirinden başarılı parçalarla kariyerini sürdürdü. Özel hayatını ise uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Atiye, prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında Almanya'da, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Gösterişli bir düğün yerine yakınlarıyla birlikte nikâh masasına oturan çift, evliliklerini de uzun süre magazin gündeminden uzak yaşadı.

Çift, 2019 yılında ilk kızları Ferah Feza'yı kucaklarına alarak anne ve baba oldu. Atiye ve Erol Sebebci'nin ikinci kızları Neva ise 2023 yılında dünyaya geldi.

Aile, ikinci çocuklarının ardından kısa süre içinde bir kez daha büyüdü. Çiftin üçüncü kızları Rumi, Aralık 2024'te doğdu. Böylece Atiye, beş yıl içerisinde üç kız çocuğu annesi oldu.