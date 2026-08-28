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Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, çocuklarını yetiştirme tarzına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızıyla birlikte Kur'an kursuna gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Artık Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 1

"Salla" şarkısıyla müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atiye, yıllar içinde çıkardığı birbirinden başarılı parçalarla kariyerini sürdürdü. Özel hayatını ise uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 2

Atiye, prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında Almanya'da, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Gösterişli bir düğün yerine yakınlarıyla birlikte nikâh masasına oturan çift, evliliklerini de uzun süre magazin gündeminden uzak yaşadı.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 3

Çift, 2019 yılında ilk kızları Ferah Feza'yı kucaklarına alarak anne ve baba oldu. Atiye ve Erol Sebebci'nin ikinci kızları Neva ise 2023 yılında dünyaya geldi.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 4

Aile, ikinci çocuklarının ardından kısa süre içinde bir kez daha büyüdü. Çiftin üçüncü kızları Rumi, Aralık 2024'te doğdu. Böylece Atiye, beş yıl içerisinde üç kız çocuğu annesi oldu.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 5

"ARTIK KUR'AN-I KERİM OKUYABİLİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre, dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, çocuklarını yetiştirme tarzıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çocuklarını geleneklerine bağlı ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca uzak bir şekilde büyütmek istediğini ifade eden şarkıcı, kızıyla birlikte Kur'an kursuna gittiğini anlattı.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 6

Atiye, bu süreçte Arapçasını da geliştirdiğini belirterek, "Arapçayı epey ilerlettim. Artık Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Şarkıcı Atiye’nin maneviyat yolculuğu 7

YENİ DOĞACAK ÇOCUĞUNA BAKIN HANGİ İSMİ VERECEK?

Doğum için gün sayan Atiye'nin dördüncü kızını bu hafta kucağına alması bekleniyor. Ünlü şarkıcının bebeğine "İmany" ismini vereceği öğrenildi. Böylece Atiye ve Erol Sebebci çifti, dört kız çocuklu bir aile olacak.

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