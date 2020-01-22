Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.