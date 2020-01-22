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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz sevgilisi Kübra Kelkit ile evlendi. Son olarak yeni başlayan Zemheri dizisiyle dikkat çeken Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisiyle apar topar evlilik kararı aldı ve dünya evine girdi. Bu haber sonrası magazin gündemini araştıranlar Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevapları da merak ediliyor. İşte, Alperen Duymaz ve eşi hakkındaki bilgiler…

Giriş Tarihi: 22.01.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 21:00
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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir? Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinden hatırlanan, son olarak Zemheri dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz evlendi. Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Bu gelişmenin ardından Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

NEDEN EVLENDİLER?

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu. Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği Kübra Kelkit Ankara'da öğretmenlik yapıyor.

Çiftin, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturduğu iddia edildi.

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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı.

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Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?

Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.