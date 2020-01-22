BİZE ULAŞIN
Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz sevgilisi Kübra Kelkit ile evlendi. Son olarak yeni başlayan Zemheri dizisiyle dikkat çeken Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisiyle apar topar evlilik kararı aldı ve dünya evine girdi. Bu haber sonrası magazin gündemini araştıranlar Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevapları da merak ediliyor. İşte, Alperen Duymaz ve eşi hakkındaki bilgiler…
Giriş Tarihi: 22.01.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 21:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10