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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi kl, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 21:22
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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Hayranı olduğu ünlüleri bile tanıyamayan izleyici, özellikle Süper Kahramanlar'a hayat veren isimleri şaşkınlıkla izledi.

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Carice van Houten

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Ryan Reynolds

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler korkuya kapıldı

Brad Pitt