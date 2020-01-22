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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? Nurettin Sönmez...
Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez internet dünyasının en çok arananları arasına girdi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek ile dikkat çeken Nurettin Sönmez, son dönemin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar şaşıp kalıyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların ilk kez duyacağınız gerçek memleketleri.
Giriş Tarihi: 22.01.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 20:04
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