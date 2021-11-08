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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncunun sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.11.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 17:20
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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı

Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Şenay Gürler başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı
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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi dünyaca ünlü isim çıktı! Gören şaştı kaldı