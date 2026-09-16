Ceren Benderlioğlu’nun kızı Nur, annesine benzerliğiyle dikkat çekti

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ta Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2010 yılından bu yana Emir Benderlioğlu ile evli olan oyuncunun kızı Nur, güzelliği ve zarif görünümüyle annesine benzetiliyor.

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin ardından ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht ile izleyici karşısına çıkıyor. Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizide Nurcihan karakterine hayat veren Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

AŞK VE TAHT'TA NURCİHAN KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR Ceren Benderlioğlu, Aşk ve Taht dizisinde sarayda "Abla Hatun" olarak bilinen, keskin zekâsı ve siyasi hamleleriyle öne çıkan Nurcihan karakterini canlandırıyor. Nurcihan, öz kardeşi Celaleddin'i tahta çıkarmak için gizli ittifaklar kuran güçlü bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

10 YILLIK EVLİLİK Ceren Benderlioğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile uzun yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliği de magazin dünyasının dikkat çeken birliktelikleri arasında yer alıyor. Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu, 2 Temmuz 2010 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Nur adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

KIZI NUR GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ Ceren ve Emir Benderlioğlu'nun kızı Nur da zaman zaman ailesiyle birlikte verdiği pozlarla gündeme geliyor. Nur'u görenler, özellikle yüz hatları ve zarif görünümüyle dikkat çeken genç kız için beğeni dolu yorumlarda bulunuyor.