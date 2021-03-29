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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı. Dizideki sevimli halleri ve tavırlarıyla hafızalara kazınmayı başaran Ayberk, birçok ünlü isimle beraber ekranlarda yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 14:46
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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Hepimiz onu Aliye dizisinin Arda'sı olarak tanıdık. Dizideki sevimli halleri ve tavırlarıyla hafızalara kazınmayı başaran Ayberk, birçok ünlü isimle beraber ekranlarda yer aldı. İşte başta Ayberk Koçar olmak üzere birçok ünlü çocuk oyuncunun yıllar içindeki değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Hüdaverdi

Kocaman gözlükleri, beresi ve sempatik tavırlarıyla dönemine damga vuran minik karakter Hüdaverdi, yani Önder Tekin de sinemayı bırakan isimlerden. Tekin, şuan özel bir şirkette müdürlük yapıyor.

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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Şişko Nuri

Yeşilçam'ın "Şişko Nuri"si, Sıtkı Sezgin, oyunculuk kariyerine tiyatro üzerinden devam etmiştir. Sezgin, şuan Samsun'da bir huzur evinde hayatına devam ediyor. Yeşilçam artistlerinin bir bir rahmetli olduğunu dile getiren Sezgin, sanatçıların ileride yalnız kalmaması ve huzur evine düşmemesi için kazandıkları paraları ve geleceklerini planlamaları gerektiğini söylüyor.

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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Minik Cadı

Yeşilçam'ın "minik cadı"sı Çiçek Dilligil'den başkası değil. Dilligil, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Küçük Emrah

Döneminin hüzünlü filmlerine temizliği, saflığı ve güzel sesi ile damga vurmuş olan Emrah, şimdilerde bir dizinin başrol oyuncusu. Aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor.