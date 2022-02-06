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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil uzun zaman sonra yeniden sahne aldı. Geçirdiği kilo verdirme ameliyatlarının ardından ölümden dönen Serengil, bu sahne kostümü için daha önce yaptığı açıklamalarında 'dozunda' dekolte tercih edeceğini söylemişti. Batum'da sahneye çıkan Seren Serengil beyaz bir elbise giydi. Sahneden karelerini paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafını gören takipçileri peş peşe "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?" yorumları yaptı. Pek çok takipçisi şarkıcının fotoğrafa photoshop yaptığını öne sürdü. İşte o kareler…

Giriş Tarihi: 06.02.2022 15:35
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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil Batum sahnesinden beyaz kostümüyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

Daha zayıf gözükme uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık problemleriyle savaşan, 43,5 kiloya kadar inip ameliyat olan ve sadece 3 kilo alabilen Seren Serengil uzun zaman sonra yeniden sahne aldı.

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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Seren Serengil'in sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü.

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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

"SESİN YOK"

Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.

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Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

YORUM YAĞDI

Seren Serengil sahneden bazı fotoğraflarını paylaşınca ise kendisine fotoğraftaki bir detayla ilgili yorum yağdı.