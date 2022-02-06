Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Sahne paylaşımlarında takipçilerinden jet yanıt: Hemen sil...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil uzun zaman sonra yeniden sahne aldı. Geçirdiği kilo verdirme ameliyatlarının ardından ölümden dönen Serengil, bu sahne kostümü için daha önce yaptığı açıklamalarında 'dozunda' dekolte tercih edeceğini söylemişti. Batum'da sahneye çıkan Seren Serengil beyaz bir elbise giydi. Sahneden karelerini paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafını gören takipçileri peş peşe "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?" yorumları yaptı. Pek çok takipçisi şarkıcının fotoğrafa photoshop yaptığını öne sürdü. İşte o kareler…