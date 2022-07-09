09 Temmuz 2022, Cumartesi
Mahsun Kırmızıgül'ün ihanetinin bedeli ağır oldu! Eski eşi Ece Binay'a ödediği tazminat dudak uçuklattı
Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği ihanet nedeniyle son bulmuştu. Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk görüntüleri sonrası dava açan Binay, çocuklarının velayetini de almıştı. Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'a boşanırken servet ödediği ortaya çıktı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu boşanmanın detayları dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 09.07.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:44
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