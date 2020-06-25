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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

Şarkıcı Alişan ailesinin içinde bulunduğu araçla Manisa'da kaza yapmış, takla atan araç 30 metre sürüklenmişti. Aracı kullanan Alişan, eşi Buse Varol, oğulları ve oğullarının bakıcısı kazayı yara almadan atlatırken kazanın arabanın aksı kırılması sonucu yaşandığı söylenmişti. Alişan'ın kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman, " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:25
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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

Kaza, dün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı cipin, henüz bilinmeyen bir sebeple lastiği çıktı.

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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak kazayı yara almadan atlatırken, bakıcı Marianne ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan bakıcı da gece saatlerinde taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık.

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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti

Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'.