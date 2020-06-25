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Alişan’ın aracı neden takla attı? 'Aracın aksı kırıldı' demişti
Şarkıcı Alişan ailesinin içinde bulunduğu araçla Manisa'da kaza yapmış, takla atan araç 30 metre sürüklenmişti. Aracı kullanan Alişan, eşi Buse Varol, oğulları ve oğullarının bakıcısı kazayı yara almadan atlatırken kazanın arabanın aksı kırılması sonucu yaşandığı söylenmişti. Alişan'ın kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman, " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:25
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