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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Bir Zamanlar Çukurova hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncu kadrosuyla da dikkateleri üzerine çekti. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Bir Zamanlar Çukurova, genç oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ise sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 19:05
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşini Melike İpek Yalova'nın kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

NUR FETTAHOĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

NUR FETTAHOĞLU VE EŞİ LEVENT VEZİROĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

NECİP MEMİLİ

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşıp kaldı

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU