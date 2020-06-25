İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ayında birinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 çoğu kişinin beğenisini toplamıştı. Bir grup gencin hikayesini konu edinen dizinin ikinci sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Işık'ın 20 yıl aradan sonra yeniden bir arada olma umudu gerçekleşecek mi? Son sahnede kapının çalması ile birlikte kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...