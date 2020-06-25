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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..
Aşk 101'de 2. sezon heyecanı yaşanıyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonunu merak eden seyirciler, yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan dizinin yeni sezonuna dair merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 16:51
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