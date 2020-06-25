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Haberler Galeri İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

Aşk 101'de 2. sezon heyecanı yaşanıyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonunu merak eden seyirciler, yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan dizinin yeni sezonuna dair merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 16:51
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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ayında birinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 çoğu kişinin beğenisini toplamıştı. Bir grup gencin hikayesini konu edinen dizinin ikinci sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Işık'ın 20 yıl aradan sonra yeniden bir arada olma umudu gerçekleşecek mi? Son sahnede kapının çalması ile birlikte kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101'in2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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İlk sezonuyla beğeni toplamıştı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı..

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.