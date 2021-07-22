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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı
ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Ece Hakim, geçen ay Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı. İşte detaylar...