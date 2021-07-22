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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Ece Hakim, geçen ay Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2021 13:35
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıklamıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den üstün başarı

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı.