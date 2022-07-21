21 Temmuz 2022, Perşembe
Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturamaya hazırlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalanıp sevenlerini endişelendirmişti. Hastalık sürecini ağır geçiren güzel oyuncu, test sonucunun negatife dönmesiyle rahat bir nefes aldı. İyileşmesinin ardından yeni projesi için çalışmalara geri dönen Özdemir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncunun makyajsız hali ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:19
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