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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturamaya hazırlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalanıp sevenlerini endişelendirmişti. Hastalık sürecini ağır geçiren güzel oyuncu, test sonucunun negatife dönmesiyle rahat bir nefes aldı. İyileşmesinin ardından yeni projesi için çalışmalara geri dönen Özdemir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncunun makyajsız hali ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:19
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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

Geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile yoğun geçen sezonun ardından ön balayı için rotalarını Muğla'ya çevirmişti. Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikili, rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyip, teknede vakit geçirmeyi tercih etmi

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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Özdemir tatil dönüşü koronavirüse yakalanmıştı.

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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

KORONAYI ATLATTI

Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini belirten oyuncu, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti. Karantina süresi biten ve iyileşen Özdemir, önceki gün yeniden test yaptırmıştı. Covid-19 testi sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı, derin bir nefes almıştı.

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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

"DİŞ BAKIMI YAPTIRMAYA GELDİM"

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki güzel, sağlık durumunun iyiye gitmesinden sonra önceki gün objektiflere yansıdı. Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak dizide rol almaya hazırlanan Özdemir, cuma günü başlayacak yapımın çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı.

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Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

SIFIR MAKYAJ DEMET

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ve makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Çekimler başlayacağı için heyecanlıyım" açıklamasını yaparak, bir arkadaşıyla birlikte dişçinin yolunu tuttu.