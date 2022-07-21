Koronavirüse atlatan Demet Özdemir son haliyle dikkat çekti

KORONAYI ATLATTI

Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini belirten oyuncu, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti. Karantina süresi biten ve iyileşen Özdemir, önceki gün yeniden test yaptırmıştı. Covid-19 testi sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı, derin bir nefes almıştı.