Alişan'dan İzzet Yıldızhan'a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, bir süre sahnelere ara vermişti. Ünlü türkücü, kaporasını alıp iptal ettiği bir işte kendisinin yerine sahne alacak meslektaşının "Konserden önce paramı verin!" tepkisiyle karşılaştığını açıklamıştı. Bu kişinin İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.