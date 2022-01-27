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Alişan'dan İzzet Yıldızhan'a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, bir süre sahnelere ara vermişti. Ünlü türkücü, kaporasını alıp iptal ettiği bir işte kendisinin yerine sahne alacak meslektaşının "Konserden önce paramı verin!" tepkisiyle karşılaştığını açıklamıştı. Bu kişinin İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:13
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Alişan’dan İzzet Yıldızhan’a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

Alişan, önceki gün Akmerkez'de oğlu Burak ve yeğenleri ile birlikte görüntülendi. Karne tatili sonrası Burak, Eyşan ve Ceylan'a hediye alan şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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Alişan’dan İzzet Yıldızhan’a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

Alişan'ın oğlu Burak, bir anda gazetecilerin mikrofonlara Tan'ın 'Yalan' adlı şarkısını söylemeye başladı. Ünlü türkücü de "Tan'dan daha güzel söylüyor" diyerek espri yaptı.

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Alişan’dan İzzet Yıldızhan’a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

"BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE DEĞİLDİ"

Oyunculuğa tekrar dönmek istemediğini söyleyen Alişan "Bizin zamanımızda çalışma şartları böyle değildi. Şimdi şartlar bayağı zor ben şu an şarkıcılık ve program sunuculuğu ile devam ediyorum. Eşim Buse yakın zamanda bir proje ile ekranlara dönecek" dedi.

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Alişan’dan İzzet Yıldızhan’a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

"BIKTIM BU KONULARDAN"

Öte yandan Alişan, dostu İzzet Yıldızhan ile arasının açık olduğu yönündeki soruları, "Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum, bıktım bu konulardan gerçekten" diyerek cevaplamak istemedi.

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Alişan’dan İzzet Yıldızhan’a tepki: Külah varsa ona anlatsın!

Ünlü türkücü, daha sonra muhabirlerin "İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti" sözlerini hatırlatması üzerine, "Külah varsa ona anlatsın" şeklinde konuştu.