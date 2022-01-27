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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yarın akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan diziye imza atan Osman Sınav, dizinin bağımsız Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti. 3 yıldır ekibiyle bu projeye hazırlandığını söyleyen usta yönetmen, "Ağır sorular soracağız" dedi. İşte Osman Sınav'ın Sabah'tan Merve Yurtyapan ile yaptığı o röportaj...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 14:14
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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

Atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: 'Yalnız Kurt'. Duayen yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav imzalı proje, Türkiye'de yaşanan olaylara ışık tutacak. Cinayetler ve siyasi olaylar işlenecek. 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soruya açıklık getirecek olan projeyi Osman Sınav'dan dinledik. Usta isim, dizi için nasıl bir çalışma sürecinden geçtiklerini, sektördeki değişimleri, oyuncu seçimindeki hassas tutumunu anlattı.

- Dizinin adı neden 'Yalnız Kurt'?

Türkiye başlı başına bir Yalnız Kurt. Herkesin gözü bizim ülkemizde. Ama biz her zaman bu coğrafyada dik durmaya ve özgürlüğümüzden vazgeçmemeye devam edeceğiz. Bağımsız bir devlet olarak güçlenerek bölgesel gücümüze hakim olmaya devam edeceğiz. Biz bu coğrafyada bu devletin Yalnız Kurt gibi bağımsız kalmaya çalışmasından yola çıktık. Bölgesinde bir güç olarak vatanını korumaya çalışmasını karakterler üzerinden vermeye çalıştık. Dizide de kafes dövüşçüsü bir genç var. O gence Yalnız Kurt diyoruz. Özgürlüğüne düşkün olması ve bu duyguyla yaşaması lazım. Bunu alıp bir karaktere indiriyoruz. Hiçbir şeyden korkmama duygusu bu.

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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

- 'Yalnız Kurt', aksiyon yönü de kuvvetli bir dizi. Neler anlatacaksınız bu dizide?

Yaslandığımız şey sadece aksiyon değil. "Ülkemizde ne yapıyorlar? Hayatımızı, ekonomimizi, siyasetimizi, askeriyemizi etkileyen neler oldu?" bunları anlatacağız. NATO'ya girmemizden sonra bu ülkede neler yaşandı? Toplumu etkileyen cinayetlerin, toplumsal olayların hepsinin arkasında nasıl bir şey var onu görmeye çalışıyoruz. Eğer bunu görürsek bir daha bunların olmamasını sağlayacak bir duruş sergileriz. Bunları engellemek için sosyolojik ve toplumsal yapımızı değiştiririz.

- Projelerinizin her biri bir duruş ifade ediyor. Bu dizi için neler söylersiniz?

Yaptığım işlerde duruş meselesini önemsemişimdir. Karakterlerim her zaman bir duruşu ifade eder. 'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Kurtlar Vadisi' hepsi bir duruştu. İnsanımıza aktaracağımız şey duruştan ibarettir. Bu yolda ilerliyoruz. Senaryoya çok çalışmak lazım. Reji, yönetmen çok iyi olmalı. Yönetmen ve senaristlerimizden çok memnunum. Bu projeye hazırlanırken bütün bildiklerini unutup yeniden formatlandılar. Gece gündüz çalışıyoruz.

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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

- Osman Sınav imzalı olması beklentiyi de büyüttü. Böyle bir sorumluluğun yükünü hissettiğiniz oluyor mu?

Tabii ki. Bu sorumlulukla hareket etmek gerekiyor. Kore dizisi formatlamıyoruz. Hiç böyle işler yapamadım. Yalnız Kurt kumandayı elinize alıp zapping yaparken rastlayacağınız bir dizi değil. Uzun bir süre üzerinde çalışılmış bir iş. İnşallah altından kalkarız. Allah utandırmasın.

- Sizin dizilerinizde oynayıp dikkat çekmeyen oyuncu da yok...

Oyuncular bunun ne kadar kıymetini bilir, o ayrı bir şey tabii. Biz kapsamlı bir araştırma yapıp deneme çekimleri yaptığımız için bütün karakterler oturuyor. Meslek hayatımın hiçbir döneminde şu oynarsa bu iş tutar diye yola çıkmadım. Çok beğendiğim ama bugüne kadar çalışmadığım bir sürü oyuncu var. 'Ben oynarsam iş tutar' gibi bir düşünceye kapılan oyunculara baktığımda da üzülüyorum. Popülariteye yaslanarak iş yapıyorlar, sonra iş tutmuyor, o oyuncunun da kariyeri çöp oluyor. Harcanıyorlar. Ben oldum duygusundan çıkmalılar, bunu öğrenmeliler. Maalesef bunu hiç öğrenemiyorlar. Bir iş tuttuğunda oyuncu tanınmaya başlıyor. Herkes o oyuncuyu konuşmaya başlıyor. Milyonlar aşık oluyor. 'Ben uçuyorum. Bensiz bu iş olmaz' diyorlar ve kural koymaya çalışıyorlar. Halbuki sattığınız şey hikaye. Hikayeyi iyi anlatmak çok önemli. Mesela Kıvanç (Tatlıtuğ) çok yetenekli, gayretli bir adam. Ama hâlâ onun kendisini göstereceği bir iş yapılmadı. Kenan'ın (İmirzalıoğlu) çıkışındaki 'Deli Yürek' gibi bir proje ona bulamadılar.

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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

DİZİDE AĞIR SORULAR SORACAĞIZ

- Yeni bir diziye başlarken alışılmışın dışında işler yapmaya da özen gösteriyorsunuz. Risk almayı seviyor musunuz?

Ben risk hesabı yapmam. Tabii ki o dönemde yapılan işlere göre sizin farklı projeniz çok riskli görünüyor. Ben hep yokuşa su akıtmaya çalıştım. Eğlence sektörü olan bir mecrada, insanlar kafalarını dağıtmak istiyor ama biz onlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz. 'Yalnız Kurt'ta da bunu yapacağız. Ağır sorular soracağız. Bunu yaparken biraz Türk tarihi, biraz mitolojiden yararlanacağız. Diziyi izlerken bir anda milattan önce 209'a gidebiliriz. Bugün yaşanan olayların o dönemle paralelliğini verebiliriz.

- Sadece format işi yapanlar gelip geçiyor ama Osman Sınav bu sektörde bir marka...

Yoruculuğun mükafatı da bu oldu. Ama herkes sizden dünyayı değiştirecek bir şey yapmanızı bekliyor. Benim fıtratımda bir formatı alıp kopyalamak yok, olamaz. Çok şükür bu millete geçmiş işler yaptık. Şimdi onlar da bu duruşu bekliyor bizden. Bunun dışında bir şey yaparsan da cezalandırılırsın. 'Hadi canım Osman Hoca bunu yapmaz' derler. Bunları yaşadığımız da oldu.

- Son dönemde dijital platformlar çok revaçta. Bunun dizi sektörüne katkıları nasıl olacak?

Hareketli bir sektör, sürekli gelişip değişiyor. Giderek de büyüyecek. Bizler de kendi formatımızı çıkarıyor olduğumuzda dünyaya açılıp daha çok ortaklık kuracağız. Kendi yerli formatımızda ısrar ediyor olmak bu noktada çok önemli. Bir platform var. Her hakkı alıyor. Bu ülkenin hikaye formatını alıp götürüyor. Ben yapmam. O ayrı bir değer, senin yaptığın bant yayın ayrı bir değer.

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Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

DENEME ÇEKİMLERİMİZ PSİKOTERAPİ GİBİDİR

- Projelerinizde yer alacak oyuncuları siz mi seçiyorsunuz?

Çok uzun deneme çekimi sürecimiz vardır. Bir sayfa monolog yazarız, karakter kendisini anlatır. İyi ya da kötü bir karakter, fark etmez, kendi iç dünyasında ne yaşadığını anlatır. Ağlar, sevinir, coşar. Çekimi yaparız ve karakteri en iyi oynayan kişiyle çalışırız. Audition çalışmalarımız psikoterapi gibidir. Deneme çekimi yapmadan çalıştığım oyuncu hemen hemen yoktur. Kim olursa olsun, en büyük oyuncu da olsa böyle. Benim için bir oyuncunun ne kadar ünlü olduğu önemli değildir. Ben hikayeye güvenirim. Benim starım hikayedir. Hikayeyi doğru oyuncuyla doğru bir şekilde anlatabilirsek bu duygu izleyiciye geçer. Dizi bittiğinde arkanıza yaslandığınızda ben bir dünyaya girdim demelisiniz. Bizim için önemli olan budur. Her projede bunu ispat ettik. Bazı işlerimizde hiç tanınmayan kişilerle çalıştık ve hepsi ünlü oldu.