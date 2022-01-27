Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

Atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: 'Yalnız Kurt'. Duayen yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav imzalı proje, Türkiye'de yaşanan olaylara ışık tutacak. Cinayetler ve siyasi olaylar işlenecek. 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soruya açıklık getirecek olan projeyi Osman Sınav'dan dinledik. Usta isim, dizi için nasıl bir çalışma sürecinden geçtiklerini, sektördeki değişimleri, oyuncu seçimindeki hassas tutumunu anlattı.

- Dizinin adı neden 'Yalnız Kurt'?

Türkiye başlı başına bir Yalnız Kurt. Herkesin gözü bizim ülkemizde. Ama biz her zaman bu coğrafyada dik durmaya ve özgürlüğümüzden vazgeçmemeye devam edeceğiz. Bağımsız bir devlet olarak güçlenerek bölgesel gücümüze hakim olmaya devam edeceğiz. Biz bu coğrafyada bu devletin Yalnız Kurt gibi bağımsız kalmaya çalışmasından yola çıktık. Bölgesinde bir güç olarak vatanını korumaya çalışmasını karakterler üzerinden vermeye çalıştık. Dizide de kafes dövüşçüsü bir genç var. O gence Yalnız Kurt diyoruz. Özgürlüğüne düşkün olması ve bu duyguyla yaşaması lazım. Bunu alıp bir karaktere indiriyoruz. Hiçbir şeyden korkmama duygusu bu.