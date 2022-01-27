Osman Sınav Yalnız Kurt’u anlattı: Ağır sorular soracağız

DİZİDE AĞIR SORULAR SORACAĞIZ
- Yeni bir diziye başlarken alışılmışın dışında işler yapmaya da özen gösteriyorsunuz. Risk almayı seviyor musunuz?
Ben risk hesabı yapmam. Tabii ki o dönemde yapılan işlere göre sizin farklı projeniz çok riskli görünüyor. Ben hep yokuşa su akıtmaya çalıştım. Eğlence sektörü olan bir mecrada, insanlar kafalarını dağıtmak istiyor ama biz onlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz. 'Yalnız Kurt'ta da bunu yapacağız. Ağır sorular soracağız. Bunu yaparken biraz Türk tarihi, biraz mitolojiden yararlanacağız. Diziyi izlerken bir anda milattan önce 209'a gidebiliriz. Bugün yaşanan olayların o dönemle paralelliğini verebiliriz.
- Sadece format işi yapanlar gelip geçiyor ama Osman Sınav bu sektörde bir marka...
Yoruculuğun mükafatı da bu oldu. Ama herkes sizden dünyayı değiştirecek bir şey yapmanızı bekliyor. Benim fıtratımda bir formatı alıp kopyalamak yok, olamaz. Çok şükür bu millete geçmiş işler yaptık. Şimdi onlar da bu duruşu bekliyor bizden. Bunun dışında bir şey yaparsan da cezalandırılırsın. 'Hadi canım Osman Hoca bunu yapmaz' derler. Bunları yaşadığımız da oldu.
- Son dönemde dijital platformlar çok revaçta. Bunun dizi sektörüne katkıları nasıl olacak?
Hareketli bir sektör, sürekli gelişip değişiyor. Giderek de büyüyecek. Bizler de kendi formatımızı çıkarıyor olduğumuzda dünyaya açılıp daha çok ortaklık kuracağız. Kendi yerli formatımızda ısrar ediyor olmak bu noktada çok önemli. Bir platform var. Her hakkı alıyor. Bu ülkenin hikaye formatını alıp götürüyor. Ben yapmam. O ayrı bir değer, senin yaptığın bant yayın ayrı bir değer.