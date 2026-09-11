Seda Sayan ilişki tavsiyeleriyle ilgili eleştirilere sessiz kalmadı

2022 yılında Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yapan Seda Sayan, ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalar ve aldığı eleştirilere yanıt verdi. Sayan, kadınların maruz kaldığı manipülasyon ve mobbing konusunda da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında nikâh masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile sahnede romantik anlar yaşayan Seda Sayan, son dönemde YouTube'da kadınlara verdiği ilişki tavsiyeleriyle de dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Seda Sayan, evliliği ve ilişkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Sayan, ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"ASIL 7 KERE EVLENENİ DİNLEYECEKSİN" Seda Sayan, "Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Diyorlar ki eleştirilere bakıyorum; '7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya, ne tavsiyesi?' Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin" dedi.

"GÜÇLÜ KADIN DAHA ÇOK MANİPÜLE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR" Kadınların ilişkilerde maruz kaldığı manipülasyon ve mobbing konularına da değinen Sayan, "Aslında güçlü kadın daha çok manipüle edilmeye çalışılıyor ya da mobbing yapılıyor. Kadınlara bunu yapanlar çok. Şiddet mağduru birçok akademisyen kadın olduğunu biliyor musunuz? Söyleyemiyor, utanıyor, gururuna yediremiyor. Bence onlar utanmamalı, bunu yapan utanmalı. O kadar her şeyi örtüyoruz, örtüyoruz. Örtmeyin. Örttükçe bizim içimizde birikiyor" ifadelerini kullandı.

7. EVLİLİĞİNİ ÇAĞLAR ÖKTEN İLE YAPTI Seda Sayan, 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlendi. Ünlü şarkıcı daha önce Rıdvan Kılıç, Sinan Engin, Soner Yapıcı, Tuncay Kıratlı, Gökhan Şükür ve Onur Şan ile evlilik yaşamıştı.