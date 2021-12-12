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Alişan ve Buse Varol'un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma'nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Alişan ile Buse Varol'un boşanacaklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programına bağlanan Buse Varol, iddiaların asılsız olduğunu belirtse de iki yıl aşk yaşadığı meslektaşıyla fotoğrafları servis edildi. Bu fotoğrafların ardından Buse Varol'a ikinci bir şok daha geldi. Güzel oyuncunun 19 yaşındayken çekilmiş olduğu fotoğraflar Türkiye'nin gündemine oturdu. Fotoğrafı görenler 'Buse Varol estetik harikasıymış' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:28
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Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma’nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ve ailesi oldukça zor günler geçirdi.

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Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma’nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Ünlü türkücü Alişan'ın bu süreçte en büyük destekçisi iki çocuğunun annesi Buse Varol oldu. Varol eşini yalnız bırakmadı ve onun yanında olduğunu gösterdi.

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Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma’nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Eliz ve Burak adında iki çocuğu olan çift hakkında son zamanlarda boşanma haberleri çıkmaya başladı.

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Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma’nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Bir magazin programına bağlanan Buse Varol, boşanma iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

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Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma’nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Ancak buna rağmen boşanma haberlerinin ardı arkası kesilmezken, Varol'un eski aşkı gündeme geldi.