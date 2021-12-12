Alişan ve Buse Varol'un boşanma iddialarının arkasından Yasak Elma'nın yıldızı çıkmıştı! Şimdi de estetikli fotoğraflar şoke etti

Alişan ile Buse Varol'un boşanacaklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programına bağlanan Buse Varol, iddiaların asılsız olduğunu belirtse de iki yıl aşk yaşadığı meslektaşıyla fotoğrafları servis edildi. Bu fotoğrafların ardından Buse Varol'a ikinci bir şok daha geldi. Güzel oyuncunun 19 yaşındayken çekilmiş olduğu fotoğraflar Türkiye'nin gündemine oturdu. Fotoğrafı görenler 'Buse Varol estetik harikasıymış' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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