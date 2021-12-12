Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

İçerde'de Yaşar, Çukur'da Ersoy olarak karşımıza çıkan Yargı dizisinin savcı Pars'ı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide yaptığı ters hamlelerle izleyenleri şaşkına çevirmeyi başaran Mehmet Yılmaz Ak, gerçek hayatta da hayranlarını şaşırttı. Ak'ın özel hayatını merak eden hayranları en çok ünlü oyuncunun sevgilisini merak etti.