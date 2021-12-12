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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

İçerde'de Yaşar, Çukur'da Ersoy olarak karşımıza çıkan Yargı dizisinin savcı Pars'ı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide yaptığı ters hamlelerle izleyenleri şaşkına çevirmeyi başaran Mehmet Yılmaz Ak, gerçek hayatta da hayranlarını şaşırttı. Ak'ın özel hayatını merak eden hayranları en çok ünlü oyuncunun sevgilisini merak etti.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:47
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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

Daha önce İçerde, Çukur ve Ramo gibi dizilerde boy gösteren Mehmet Yılmaz Ak son olarak Yargı dizisinde boy göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak, ekranın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Ak'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

İşte Mehmet Yılmaz Ak başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

PINAR DENİZ VE SEVGİLİSİ YİĞİT KİRAZCI

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi

PINAR DENİZ VE SEVGİLİSİ YİĞİT KİRAZCI