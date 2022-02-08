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Haberler Galeri Destan’ın Akkız'ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Destan’ın Akkız'ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla adından söz ettiren Şahin, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise görenleri şoke etti. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 08.02.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 16:24
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

İşte güzel oyuncunun yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Bahadır

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Bahadır

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Gökçe Bahadır