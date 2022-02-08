Destan’ın Akkız'ı Ebru Şahin de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla adından söz ettiren Şahin, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise görenleri şoke etti. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...