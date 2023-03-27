Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş'ın hamlesi tansiyonu yükseltti

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan Varol "ailemiz genişliyor" sözleriyle üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı.Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. İşte detaylar...