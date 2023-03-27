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Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş'ın hamlesi tansiyonu yükseltti

Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş'ın hamlesi tansiyonu yükseltti

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan Varol "ailemiz genişliyor" sözleriyle üçüncü çocuğa yeşil ışık yakmıştı.Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:43
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Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş’ın hamlesi tansiyonu yükseltti

Alişan ile boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol kayınvalidesi Suzan Tektaş ile yeniden karşı karşıya geldi. Suzan Tektaş'ın hamlesi tansiyonu yükseltti. İşte yaşananlar…

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Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş’ın hamlesi tansiyonu yükseltti

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz hafta 34'üncü yaşını kutladı.

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Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş’ın hamlesi tansiyonu yükseltti

Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekti.

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Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş’ın hamlesi tansiyonu yükseltti

34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.

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Alişan ve Buse Varol evliliğinde yeni kriz! Kayınvalide Suzan Tektaş’ın hamlesi tansiyonu yükseltti

"GENİŞ AİLE GÜZELDİR"

İki çocuk annesi oyuncu, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir" açıklamasıyla kafaları karıştırdı.