Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel'in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündeme oturan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Uzun süre güzel oyuncunun peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ile ele ele kamera karşısına geçen Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Erçel ailesine giren sosyetik isim pazar günü sevgilisiyle Boğaz keyfi yapmıştı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Erçel hayranları o anları ifşaladı.