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Haberler Galeri Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel'in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel'in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündeme oturan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Uzun süre güzel oyuncunun peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ile ele ele kamera karşısına geçen Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Erçel ailesine giren sosyetik isim pazar günü sevgilisiyle Boğaz keyfi yapmıştı. Hande Erçel'in yanındayken Hakan Sabancı'nın çapkınlık peşinde olduğu ortaya çıktı. Erçel hayranları o anları ifşaladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:43
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Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel’in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hakan Sabancı, sevgilisiyle Boğaz keyfindeyken çapkınlıktan da geri durmadı! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu.

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Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel’in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

2 gün önce ablası Gamze Erçel ve eniştesi ile sevgilisi Hakan Sabancı'yı bir araya getirdiği iddia edilen Hande Erçel, ablasının paylaşımıyla yakayı ele verdi.

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Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel’in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Gamze Erçel'in bu paylaşımında aynadan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yansıdığına yönelik yorumlar da gecikmedi.

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Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel’in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

Ertesi gün Hande Erçel ile Hakan Sabancı Boğaz'dan paylaşım yaptı.

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Hande Erçel’le aşk yaşayan Hakan Sabancı çapkınlıktan geri durmadı! Erçel’in hayranları ifşaladı! Sevgilisi yanındayken...

İkilinin Boğaz keyfi kısa sürede gündem olurken bugün ortaya çıkan gelişme herkesi şoke etti.