Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! "Bunu kendinize neden yaptınız?”

Umut Akyürek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden olan Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü ismin paylaşımı eleştiri oklarının hedefi olan Akyürek'e "Neden kendinize bunu yaptınız?" yorumları yağdı. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...