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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! "Bunu kendinize neden yaptınız?”

Umut Akyürek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden olan Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü ismin paylaşımı eleştiri oklarının hedefi olan Akyürek'e "Neden kendinize bunu yaptınız?" yorumları yağdı. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:35
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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! Bunu kendinize neden yaptınız?”

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.

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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! Bunu kendinize neden yaptınız?”

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü.

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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! Bunu kendinize neden yaptınız?”

Estetik, botoks, dolgu birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek'in yüzündeki değişim takipçilerinin yorumlarına yansıdı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! Bunu kendinize neden yaptınız?”

Eleştirilerin hedefi olan usta şarkıcının yüzündeki değişime "Neden kendinize bunu yaptınız?", "Yeter artık, abarttın" yorumları yağdı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek tanınmaz hale geldi! Bunu kendinize neden yaptınız?”

İşte Umut Akyürek'in son hali ve yıllar içindeki şoke eden değişimi...