13 Şubat 2022, Pazar
Fatma Girik’in ölümünün ardından sular durulmuyor! Günay Girik yeğenine dava açtı: Fatma Girik’in hesabından 2 milyon TL çekildi
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Fatma Girik 24 Ocak tarihinde koronavirüse (kovid-109) bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller yüzünden yaşamını yitirdiğini öne sürerek tedavi gördüğü hastaneye ve Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in hesabından 2 milyon lira para çekildiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 13.02.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 13:15
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