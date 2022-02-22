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Haberler Galeri Müge Anlı'da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gizemli cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı'da aranan kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı Genefik köyüne giden Bahçeci'den bir daha haber alınamamıştı. Dün Müge Anlı'da açıklanan son dakika gelişmesinde 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Bugün ise kayıp olan muhtarın cansız bedenine ulaşıldı. İşte Müge Anlı'da yaşanan son olaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 10:01
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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı.