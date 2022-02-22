Müge Anlı'da aranan kayıp muhtarla ilgili yeni gelişme! 5 aydır bulunamıyordu cansız bedeni ortaya çıktı

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gizemli cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı'da aranan kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı Genefik köyüne giden Bahçeci'den bir daha haber alınamamıştı. Dün Müge Anlı'da açıklanan son dakika gelişmesinde 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Bugün ise kayıp olan muhtarın cansız bedenine ulaşıldı. İşte Müge Anlı'da yaşanan son olaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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