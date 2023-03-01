Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Melisa Aslı Pamuk yaklaşık bir yıl aşk yaşadığı Mustafa Mert Koç ile geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığı atlatan güzel oyuncu bu kez gönlünü basketbolcuya kaptırdı. Galatasaraylı basketçi Mahir Ağva'yla birliktelik yaşayan Pamuk ilişkisini göz önüne taşımadı. Hatta sosyal medyadan birbirlerini takibe almadı.