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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Melisa Aslı Pamuk yaklaşık bir yıl aşk yaşadığı Mustafa Mert Koç ile geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığı atlatan güzel oyuncu bu kez gönlünü basketbolcuya kaptırdı. Galatasaraylı basketçi Mahir Ağva'yla birliktelik yaşayan Pamuk ilişkisini göz önüne taşımadı. Hatta sosyal medyadan birbirlerini takibe almadı.

Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:54
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Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Bir yıllık sevgilisi Mustafa Mert Koç ile geçtiğimiz aylarda ayrılan güzel oyuncu, gönlünü Galatasaraylı basketbolcuya kaptırdı.

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Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Takvim'in haberine göre; magazin dünyasının güzelleri arasında son dönemde birçok isim, gönlünü basketbolculara kaptırdı.

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Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Eda Ece- Buğrahan Tuncer, Ebru Şahin- Cedi Osman, İrem Sak-Furkan Yılmaz, Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf, Müge Boz-Caner Erdeniz, İlayda Akdoğan- Roham Kabir ve Zeynep Selvili-Birkan Batuk ise 'basketbolcu sevdası'na örnek isimler arasındaydı.

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Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Şimdi ise Melisa Aslı Pamuk'tan benzer bir haber geldi.

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Melisa Aslı Pamuk’tan yeni aşk bombası! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı! İşte sevgilisi

Pamuk, kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'tan Kasım 2022'de ayrılmıştı.