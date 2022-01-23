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Haberler Galeri Sinan Akçıl'dan olay olacak itiraf! "O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim"

Sinan Akçıl'dan olay olacak itiraf! "O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim"

Ünlü şarkıcısı Sinan Akçıl'dan bomba gibi bir evlilik itirafı geldi! A Para ekranlarında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunuculuğunu yaptığı Biz Bize adlı program yine birbirinden özel isimler ağırlandı. Piyanist 2 isimli albümünü piyasaya süren Sinan Akçıl şarkılarını ilk defa seslendirmenin yanı sıra olay yaratacak açıklamalarda bulundu. "Kendimi sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum" ifadelerini kullanan Akçıl, sanatçıların sevgilileriyle objektiflere yakalanmalarının iş ve özel hayatlarını olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Alçak darbe girişiminden söz eden Sinan Akçıl, yaşananların kendisinde travma yarattığına da dile getirdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 16:49
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Sinan Akçıl’dan olay olacak itiraf! O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim

A Para'da izleyicisiyle buluşan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programa yine birbirinden değerli ünlü isimler konuk oldu.

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Sinan Akçıl’dan olay olacak itiraf! O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim

Piyanist 2 adlı albümünü çıkaran Sinan Akçıl da bu konuklardan biriydi. Akçıl, programda samimi açıklamalarda bulundu.

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Sinan Akçıl’dan olay olacak itiraf! O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim

"BENİ BUNLAR MOTİVE EDİYOR"

Piyanist 2 çıkar çıkmaz da buraya geldim. Daha 24 saati doldurmadan listelerde birinci sıraya yerleşti. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte söylediğim şarkının klibi Durum Çok Acil, Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Rakam için değil, beni bunlar motive ediyor. 2 yıl aradan sonra böyle bir geri dönüş olunca bir sonraki için büyük şevk duyuyorsun.

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Sinan Akçıl’dan olay olacak itiraf! O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim

"KALBİMİN EN YENİ ÜYESİ"

Mustafa Ceceli roketatar gibi, romantik, inanılmaz bir adam. 3 günde bir şarkı deniyor, hep üstüne koyuyor. 20 yıllık dostuz. Yaptığımız işlerin izlenmesi milyarı geçti. Merve Özbey'e ise kalbimin en yeni üyesi diyorum.

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Sinan Akçıl’dan olay olacak itiraf! O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim

Bu iki isim haricinde albümde Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Berkay, İrem Derici, Ece Seçkin, Demet Akalın, Serkan Kaya, Ekin Uzunlar yer alıyor. Azerbaycan'dan çok değerli iki rapçi arkadaşım Miro ve Sarkhan da var.