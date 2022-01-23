Sinan Akçıl'dan olay olacak itiraf! "O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim"

Ünlü şarkıcısı Sinan Akçıl'dan bomba gibi bir evlilik itirafı geldi! A Para ekranlarında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunuculuğunu yaptığı Biz Bize adlı program yine birbirinden özel isimler ağırlandı. Piyanist 2 isimli albümünü piyasaya süren Sinan Akçıl şarkılarını ilk defa seslendirmenin yanı sıra olay yaratacak açıklamalarda bulundu. "Kendimi sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum" ifadelerini kullanan Akçıl, sanatçıların sevgilileriyle objektiflere yakalanmalarının iş ve özel hayatlarını olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Alçak darbe girişiminden söz eden Sinan Akçıl, yaşananların kendisinde travma yarattığına da dile getirdi.