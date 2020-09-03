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Ali Yörenç’le aşk yaşayan Berrak Tüzünataç isyan etti!
Berrak Tüzünataç, arkadaşı Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile yaşadığı aşk sonrası Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Ali Yörenç'in, arkadaşı Dolunay Soysert'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca Tüzünataç yeniden eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen Berrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isyan etti.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 11:29
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