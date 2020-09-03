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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisinde başrol oynayacak olan Miray Daner, imaj değiştirdi. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Daner, takipçilerini ikiye böldü. Bambaşka bir imaja bürünen Daner'in siyah saçlı haline beğeni yağarken kimi takipçisi de sarışın halinin daha güzel olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:51
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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

Güzel oyuncunun siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu.

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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

İşte Miray Daner'in yeni imajı...

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Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

Soner Sarıkabadayı