Miray Daner’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Bambaşka biri oldu

Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisinde başrol oynayacak olan Miray Daner, imaj değiştirdi. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Daner, takipçilerini ikiye böldü. Bambaşka bir imaja bürünen Daner'in siyah saçlı haline beğeni yağarken kimi takipçisi de sarışın halinin daha güzel olduğunu söyledi.