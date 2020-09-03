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Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerden olan Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Perşembe günleri yapılan 'TBT' akımına uyan Yeşilçay, yıllar önce Acun Ilucalı ile rol aldığı filmden bir kareyi paylaştı. Oyuncunun Ilıcalı ile pozu görenleri kahkahaya boğdu.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:08
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