03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerden olan Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Perşembe günleri yapılan 'TBT' akımına uyan Yeşilçay, yıllar önce Acun Ilucalı ile rol aldığı filmden bir kareyi paylaştı. Oyuncunun Ilıcalı ile pozu görenleri kahkahaya boğdu.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:08
  • 1
  • 8
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

Son olarak TBT akımına uyan Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.

  • 3
  • 8
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

PAYLAŞIMIYLA KAHKAHAYA BOĞDU

Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

  • 4
  • 8
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.

  • 5
  • 8
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaştı! Görenler kahkahaya boğuldu

AYNI POZU PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Aynı fotoğrafı ikinci kez paylaşan oyuncu, "Ay tekrar koyacağım, fotoğraftan çıkamıyorum. Filmde Teoman da var. Acun da var falan gülmek için kesin izlememiz lazım. Biz bir süre toplaşıp toplaşıp 'biz ne izledik şimdi' diye kopuyorduk" dedi.